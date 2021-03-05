Количество ПЦР-тестирований на коронавирус увеличено в 400 раз по сравнению с началом пандемии, - Степанов

Министерство здравоохранения увеличило количество ПЦР-тестов в 400 раз с начала пандемии COVID-19. В начале пандемии количество тестов составляло 200 в сутки.

Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По состоянию на сегодня оборудована кислородом 59471 кровать, запустили в работу около 6 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. А возможности тестирования увеличили с 200 тестов в сутки в начале пандемии до 80 тысяч на сегодня. То есть, в 400 раз. И это только тестирование методом ПЦР", - заявил министр.

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