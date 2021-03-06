Украина подготовила несколько сценариев на случай запуска "Северного потока - 2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон

Оператор газотранспортной системы Украины разработал несколько сценариев на случай, если российский газ пойдет в обход территории Украины в результате запуска газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон в интервью ведущей экономической газете Венгрии "Вилаггаздашаг", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Посольства Украины в Венгрии.

"Мы разработали несколько сценариев. Поскольку в Украине - самый большой внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе в размере 30 млрд куб. м, а собственная добыча газа составляет 20 млрд куб. м, поэтому услуги газотранспортной системы будут востребованы в любом случае. Но транзитные мощности будут оптимизированы, ведь мы не можем позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита", - сказал Макогон.

По его словам, в таком случае необходимо будет обеспечить экономически целесообразный тариф как для внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов. "Это означает, что мы модернизируем только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а другие - постепенно выводить из эксплуатации. Соответственно - в случае полного отказа от транзита по нашей территории - уже нельзя будет воспринимать украинскую ГТС как доступный запасной вариант", - заявил гендиректор ОГТСУ.

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Он отметил, что проект "Северный поток - 2" создает фундаментальный конфликт с принципом диверсификации транспортных путей, является исключительно политическим, а не экономическим.

"Если "Северный Поток - 2" не будет достроен, то ничего не изменится. Существующие газотранспортные мощности полностью покрывают не только спрос, но и экспортные мощности РФ. А вот если транзит по украинской ГТС будет прекращен, то Украина будет вынуждена оптимизировать свою газотранспортную систему исключительно для удовлетворения внутреннего спроса. В таком случае европейские страны столкнутся с потерей гибкости украинской ГТС, хотя она была запроектирована для быстрого обеспечения дополнительного спроса в ЕС, даже путем увеличения в сутки транзита на 150-200 млн куб. м", - подчеркнул Макогон.

Напомним, более 94% строительства трубопровода "Северный поток-2" стоимостью 10 млрд евро уже завершены. Сейчас не хватает всего около 150 км, то есть по 75 км линий. После введения санкций США российская сторона проводит работы по завершению строительства собственными силами.

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