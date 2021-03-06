США готовят комплексную стратегию в отношении Украины, поэтому первый разговор Байдена и Зеленского откладывается, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский нервничает из-за того, что до сих пор так и не состоялся его телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленскому переживать из-за отсутствия звонка из Вашингтона в общем-то не стоит. По информации ZN.UA, американцы просто хотят основательно подойти к первому разговору: они готовят комплексную стратегию в отношении Украины. Когда ее можно будет предложить, тогда и состоится разговор. При этом Белый дом якобы даже готов предоставить нашей стране статус основного союзника вне рамок НАТО. Но пока стратегия разрабатывается, все жесткие претензии к Киеву Вашингтон передает через МВФ и послов "большой семерки", - пишет автор материала Владимир Кравченко.

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