Три тысячи человек вывезут с Буковины и Прикарпатья спецрейсами, - Укрзализныця

"Укрзализныця" выполнит пять специальных рейсов 8 и 9 марта "для безопасного вывоза более 3000 пассажиров, которым критически важно уехать из карантинных зон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Уточняется, что дополнительные рейсы запросило руководство Ивано-Франковской и Черновицкой облгосадминистраций, это согласовано с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Загруженность коек для больных COVID-19 в больницах Ивано-Франковска превышает 100 процентов. ВИДЕО

Три рейса запланированы на 8 марта:

№ 043/044 "Ивано-Франковск - Киев" с выездом из Ивано-Франковска 8 марта в 21:55 и прибытием в Киев 9 марта в 08:48;

№007/008 "Черновцы - Киев" с выездом из Черновцов 8 марта в 21:08 и прибытием в Киев 9 марта в 09:07;

№149/150 "Ворохта - Полтава" с выездом из Ворохты 8 марта в 13:51 и прибытием в Полтаву 9 марта в 10:38.

Также читайте: Винницкая область обогнала "красные" Буковину и Прикарпатья по количеству новых случаев COVID-19, - ОГА

9 марта организуют рейсы:

№135/136 "Черновцы - Одесса" с выездом 9 марта в 15:35 и прибытием 10 марта в 10:01;

№117/118 "Черновцы - Киев" отправлением 9 марта в 19:46 и прибытием 10 марта в 08:08.

Продажу билетов обещают открыть в ближайшее время.

Напомним, "Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на поезда в областях, которые попадают в "красную" зону карантина. Сейчас это Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области.

Читайте также: "Укрзализныця" с 7 марта приостанавливает посадку и высадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях