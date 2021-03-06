Три тысячи человек вывезут с Буковины и Прикарпатья спецрейсами, - Укрзализныця
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Уточняется, что дополнительные рейсы запросило руководство Ивано-Франковской и Черновицкой облгосадминистраций, это согласовано с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры.
Три рейса запланированы на 8 марта:
№ 043/044 "Ивано-Франковск - Киев" с выездом из Ивано-Франковска 8 марта в 21:55 и прибытием в Киев 9 марта в 08:48;
№007/008 "Черновцы - Киев" с выездом из Черновцов 8 марта в 21:08 и прибытием в Киев 9 марта в 09:07;
№149/150 "Ворохта - Полтава" с выездом из Ворохты 8 марта в 13:51 и прибытием в Полтаву 9 марта в 10:38.
9 марта организуют рейсы:
№135/136 "Черновцы - Одесса" с выездом 9 марта в 15:35 и прибытием 10 марта в 10:01;
№117/118 "Черновцы - Киев" отправлением 9 марта в 19:46 и прибытием 10 марта в 08:08.
Продажу билетов обещают открыть в ближайшее время.
Напомним, "Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на поезда в областях, которые попадают в "красную" зону карантина. Сейчас это Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области.