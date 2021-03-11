Блокада, реформа армии и закон о коллаборационизме: в Киеве обсудили пути реинтеграции оккупированных территорий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Восстановление контроля Украины над временно оккупированными территориями и их дальнейшая реинтеграция требуют комплекса мероприятий, среди которых реформирование армии, полная экономическая блокада, а также принятие закона о коллаборационизме.

Об этом заявили участники круглого стола "Крым и Донбасс: пути возвращения", который состоялся в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности,лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий считает, что Украина должна прекратить сотрудничество с оккупационными властями, в том числе в экономической и социальной сфере, поскольку таким образом мы только способствуем оккупантам.

"Украина не может позволить себе помогать в социально-экономической сфере существованию оккупационных режимов. Украина не может позволить себе торговлю с оккупированными территориями, любую экономическую деятельность, даже выполнение своих социальных программ. Потому что это приводит к усилению врага и ослаблению Украины", - заявил лидер Нацкорпуса.

По его мнению, Украина нуждается в установлении энергетической независимости, а также прекращении финансирования оккупированных регионов с тем, чтобы высвободившиеся средства потратить на "украинской рывок".

Бывший заместитель главы СНБО Сергей Кривонос считает, что украинская армия, которая провела несколько лет в вынужденной обороне, нуждается в серьезном реформировании, если говорить о возможном наступлении с целью военного освобождения ОРДЛО.

"Должно быть производство даже простых артиллерийских снарядов, если мы планируем наступать и освобождать территорию. У нас на территории Украины единственное предприятие, которое более 100 лет производило снаряды, а теперь стоит - это завод им. Артема. И на ведение боевых действий более чем на неделю при активном наступлении, возможно, и не будет достаточно снарядов", - сказал Кривонос.

По его словам, Украина должна заниматься не закупкой оружия, а в первую очередь - покупкой технологий.

По мнению руководителя штаба Нацкорпуса Максима Жорина, после освобождения оккупированных территорий Украина должна ввести там военно-гражданские администрации сроком минимум 7 лет, сформировав их местных жителей, которые остались верными Украине. В то же время уже сегодня Украина нуждается в принятии закона о коллаборационизме, регулирующем правовые отношения с лицами, сотрудничавшими с врагом.

"Я хотел привести всем нам известный пример. Есть такая особа, Неля Штепа, которая во время оккупации была мэром Славянска, публично поддерживала оккупантов, а затем еще и помогала организовывать референдум. Так вот по этому законопроекту (авт. - о борьбе с коллаборационизмом) можно будет получить от 10 до 15 лет заключения с лишением возможности в дальнейшем заниматься политической деятельностью ", - сказал Жорин.