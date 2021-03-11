Ограничение власти президента и бело-красно-белый флаг: штаб Тихановской представил проект Конституции

Штаб лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской представил проект новой Конституции страны. Он предусматривает переход к парламентской форме правления, отмену смертной казни и смену государственного флага.

Проект Конституции опубликовал портал TUT.BY, информирует Цензор.НЕТ.

Он предусматривает переход от президентской формы правления к парламентской: парламент будет утверждать правительство, назначать премьера и принимать законы, а роль президента станет представительской.

Также, согласно проекту:

- президент не сможет занимать пост более двух сроков (10 лет);

- будет создана независимая судебная система и Национальный совет правосудия;

- Нацбанк будет независим от правительства;

- смертную казнь отменят;

- в стране будут два государственных языка с расширением сферы использования белорусского;

- изменится местное самоуправление - руководителей исполкомов будут назначать депутаты, избранные жителями районов;

- государственным флагом будет бело-красно-белый флаг оппозиции (БЧБ), а гербом - Погоня (герб Республики Беларусь в 1991—1995 годах).

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