Ограничение власти президента и бело-красно-белый флаг: штаб Тихановской представил проект Конституции
Проект Конституции опубликовал портал TUT.BY, информирует Цензор.НЕТ.
Он предусматривает переход от президентской формы правления к парламентской: парламент будет утверждать правительство, назначать премьера и принимать законы, а роль президента станет представительской.
Также, согласно проекту:
- президент не сможет занимать пост более двух сроков (10 лет);
- будет создана независимая судебная система и Национальный совет правосудия;
- Нацбанк будет независим от правительства;
- смертную казнь отменят;
- в стране будут два государственных языка с расширением сферы использования белорусского;
- изменится местное самоуправление - руководителей исполкомов будут назначать депутаты, избранные жителями районов;
- государственным флагом будет бело-красно-белый флаг оппозиции (БЧБ), а гербом - Погоня (герб Республики Беларусь в 1991—1995 годах).
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