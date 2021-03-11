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Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ "Восток"

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Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ "Восток"
10 марта в результате обстрела наемниками РФ позиций ВСУ возле Старогнатовки смертельное ранение получил украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Восток".

"Сегодня, 10 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь и, к сожалению, спасти его жизнь не удалось", - говорится в сообщении.

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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ Восток 01

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Топ комментарии

  • Vedana
    Кравчук, гнида, ти там вякало, що буде дзеркальна відповідь.
    Де вона ?
  • Топ Ган
    ...опять "несистемно", блд??? Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 9854 Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 9854 Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 9854
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Зелене перемир"я триває !!!)))
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