В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 9 084 случая заражения, выздоровели 5 330 человек
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"9 084 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 11 марта 2021 года. В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 4 250 человек;
летальных случаев - 262;
выздоровели - 5 330 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 106 464 (в том числе методом ПЦР - 47 365, методом ИФА - 18 615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 484).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 425 522 человека;
выздоровели - 1 210 246 человек;
летальных случаев - 27 685;
проведено ПЦР-тестов - 7 235 711.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях", - рассказал Степанов.