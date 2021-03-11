Новости • Коронавирус и карантин

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 9 084 случая заражения, выздоровели 5 330 человек

6 91956
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 9 084 случая заражения, выздоровели 5 330 человек
За минувшие сутки в Украине выявлено 9 084 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"9 084 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 11 марта 2021 года. В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 9 084 случая заражения, выздоровели 5 330 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 9 084 случая заражения, выздоровели 5 330 человек 03госпитализированы - 4 250 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 9 084 случая заражения, выздоровели 5 330 человек 03летальных случаев - 262;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 9 084 случая заражения, выздоровели 5 330 человек 03выздоровели - 5 330 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 9 084 случая заражения, выздоровели 5 330 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 106 464 (в том числе методом ПЦР - 47 365, методом ИФА - 18 615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 484).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британский штамм COVID-19 на 64% смертоноснее других, - ученые

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 9 084 случая заражения, выздоровели 5 330 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 9 084 случая заражения, выздоровели 5 330 человек 08заболели - 1 425 522 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 9 084 случая заражения, выздоровели 5 330 человек 08выздоровели - 1 210 246 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 9 084 случая заражения, выздоровели 5 330 человек 08летальных случаев - 27 685;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 9 084 случая заражения, выздоровели 5 330 человек 08проведено ПЦР-тестов - 7 235 711.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 9 084 случая заражения, выздоровели 5 330 человек 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 9 084 случая заражения, выздоровели 5 330 человек 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 9 084 случая заражения, выздоровели 5 330 человек 13

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Я вам больше скажу: даже если мне заплатят- я выложу столько же бабла и прививаться не стану, ни в коем случае.
  • Сергей Крот
    люди дохнут шо тараканы, а кое.кто прививаться не желает, даже бесплатно... диверсия якась, другого слова не нахожу
  • Андрей Васильев 6ca42316
    Как вы задрали, паникёры бешеные. Вами манипулируют с помощью цифр.
    В то же время официальные цифры, которые не любят озвучивать, говорят о том, что смертность составляет 1...2 на 2000 оставшихся на сегодня больных. И держится довольно стабильно. Сегодняшняя цифра - 0,098% умерших от количества больных.
    Это тоже говорит о надвигающемся локдауне?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости