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Вводить двойное гражданство в Украине нельзя. Можем получить негативные последствия, - Разумков

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Вводить двойное гражданство в Украине нельзя. Можем получить негативные последствия, - Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил уверенность в том, что введение двойного гражданства может иметь негативные последствия в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Комментируя недавнее решение СНБО о введении двойного гражданства, спикер парламента отметил, что в Конституции закреплено единственное гражданство.

"Мое личное мнение - гражданство должно быть одно", - отметил он.

Разумков также добавил, что в части областей Украины, в частности на западе стране, у украинцев есть желание получить еще одно гражданство. При этом спикер Рады добавил, что при легитимизации такого подхода "можем получить больше негативных последствий, нежели позитивных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО поручил Кабмину разработать закон о двойном гражданстве

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Топ комментарии

  • Враг рода человеческого 666
    Прям что тов лиси сдохло. Впервые слышу от Разумкова действительно государственную позицию. Одобрямс
  • Frol Fedoroff
    А когда булут отвечать по Закону те у кого УЖЕ по два и более гражданств Вводить двойное гражданство в Украине нельзя. Можем получить негативные последствия, - Разумков - Цензор.НЕТ 6524 ?
    Вводить двойное гражданство в Украине нельзя. Можем получить негативные последствия, - Разумков - Цензор.НЕТ 265
  • Володимир Начинка
    Так воно незаконне. Звичайний громадянин теж може взяти незаконне подвійне громадянство.
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