В ОБСЕ направлена нота в связи с гибелью украинского воина в районе Старогнатовки, - украинская делегация в ТКГ
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Украинская сторона СЦКК направила ноту мониторинговой миссии ОБСЕ в связи с гибелью украинского военнослужащего накануне вечером на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
"Вчера, 10 марта около 21.00 на направлении Старогнатовки в результате обстрела противником наших позиций погиб один военнослужащий ВСУ. Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким воина, погибшего за Украину", - подчеркнули в украинской делегации в ТКГ.
Как сообщалось, украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе.