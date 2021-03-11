Порошенко призывает Всемирный экономический форум исправить ошибку о княгине Ольге: Она не была основоположницей России

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" призвал Всемирный экономический форум исправить обнародованную по случаю 8 марта информацию об украинской княгине Ольге. По словам Порошенко, Россия привыкла навязывать миру ложь, свое альтернативное видение истории и имперские нарративы, в том числе и о том, что якобы Ольга была основательницей России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"К 8 марта уважаемый мной Мировой Экономический Форум опубликовал список из шести женщин, которые изменили мировую историю. Почетно, что в этот список вошла и наша княгиня Ольга, равноапостольная святая, чью память одновременно чтят украинская православная и католическая церкви. Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный форум именует нашу княгиню российской правительницей и основоположницей современной России. А ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном", - отметил Порошенко.

По словам пятого президента, княгиня Ольга действительно была выдающейся правительницей, покорившей мятежные племена, осуществившей первую государственную реформу и начала прочные дипломатические связи с Западной Европой.

"Вот только Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Беларуси и России, а потому княгиня Ольга никак не может считаться прародительницей Российской Федерации, ведь Московское Княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее смерти", - добавил Порошенко.

"Каждый день мы становимся свидетелями того, насколько важным является защита не только информационного пространства, но и собственного культурного наследия, когда элементами вражеской пропаганды могут стать даже авторитетные международные институты. Прошу команду "World Economic Forum" немедленно исправить ошибки в описании одной из самых известных женщин в украинской истории и тщательно проверять свои источники", - подытожил лидер "ЕС".

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