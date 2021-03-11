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Разумков заявил, что не планирует создавать свою политсилу: "Я верен команде"

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Разумков заявил, что не планирует создавать свою политсилу: "Я верен команде"
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что верен президентской команде и не планирует создавать свою политсилу.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Моя позиция не меняется. Если вы посмотрите, что я говорил год назад, это будет во многом совпадать с тем, что я говорю сегодня... Надо оставаться в той парадигме, которая есть. Если она меняется, нужно четко объяснить почему", - отметил Разумков.

Отвечая на вопрос, верен ли он президенту Зеленскому, спикер ВР ответил: "Я верен команде. Если мы говорим о позиции отдельных наших коллег, то это их право, у нас свобода слова и они могут говорить все, что хотят".

Комментируя вопрос о том, планирует ли он создать политическую силу, спикер Рады добавил, что сегодня ему "точно не до каких-то дополнительных проектов" и союзников у него нет.

"Если я на сегодня не строю никаких проектов, как у меня могут быть союзники?" - сказал Разумков.

Кроме того, на уточняющий вопрос о возможной поддержке со стороны экс-премьер-министра Владимира Гройсмана и мэра Киева Виталия Кличко, Разумков добавил, что они не оказывают ему политическую или другую поддержку.

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Топ комментарии

  • simple spinning
    Нет у зелёных мразей ни одного публичного заявления где бы они не ... как бы это помягче сказать ... Не высморкались на тарелку , вот .
  • Владимир Иванец
    Чувак понимает, с каким потоком дерьма он попал в политику, поэтому особых надежд не питает. Хотя из всей зешоблы он, пожалуй, самый уравновешенный и здравый. Но хитрянкой от него за версту несет. Скользкий, как уж в солидоле.
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