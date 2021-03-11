Вакцины БЦЖ уже прибыли в Украину, их получили Киев и Киевская область, - замглавы Минздрава Шаталова
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.
"Долгожданные вакцины от БЦЖ уже в Украине. Накануне соответствующим приказом Минздрава было утвреждено распределение этого иммунобиологического препарата на все 24 области, а также Киев", - сказала замглавы Минздрава.
По словам Шаталовой, вчера эти вакцины получил Киев и Киевская область.
"С сегодняшнего дня остальные регионы Украины также получат эту вакцину. Всего на закупку этих вакцин выделили 1 717 000 грн, которые потрачены из госбюджета 2018 года", - добавила замминистра.
Отмечается, что первая партия вакцины БЦЖ составляет 450 тыс. доз вакцин. В ближайшее время ожидается поставка второй партии вакцин, еще на 640 тыс. доз.
Напомним, ранее сообщалось, что в украинских роддомах уже полтора месяца новорожденные не получают вакцину БЦЖ. Объясняли это тем, что закончился срок годности вакцины.