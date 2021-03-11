Не думаю, что вопрос об отставке Степанова будет рассмотрен в ближайшее время, - Разумков
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В ближайшее время вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова рассматриваться не будет. При этом есть фракции, которые давно выступают за смену главы Минздрава.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
"По-разному оценивают ситуацию вокруг вакцины, поэтому есть фракции, которые уже инициировали этот процесс (отставки Степанова. - Ред.), притом инициировали его давно. Я не думаю, что в ближайшем будущем этот вопрос будет рассмотрен", - сказал глава парламента.
Кроме того, говоря о своей оценке ситуацию с вакцинацией и действиях Минздрава по этому вопросу, Разумков заявил он нехватке коммуникационной стратегии для популяризации вакцинации.