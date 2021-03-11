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Минюст требует запретить деятельность "Партии Шария", - Окружной админсуд Киева

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Минюст требует запретить деятельность "Партии Шария", - Окружной админсуд Киева
Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Министерства юстиции Украины к Политической партии "Партия Шария".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария", - говорится в сообщении.

Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон. Судебное заседание по делу назначено на 6 апреля 2021 года.

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Топ комментарии

  • Виктор Азовцев b465a5d8
    Кстати всем спецслужбам и СБУ нужно обратить самое пристальное внимание на город Харьков если не хотим повторения Донбасса. Здесь очень взрывоопасная ситуация с сепаратизмом и то что в Харькове депутатами Облсовета и Горсовета прошли люди от так называемой партии Шария это очень тревожный звонок говорящий о том что в Харькове не всё благополучно.
  • Софія Гетьман
    Знаю одного дебіла, який просто торчить від Шарія... Навіть його відео всім присилав раніше... І знаю точно, що якби не було Шарія, то він на останніх виборах проголосував би за слуг, а так Шарій відібрав один голос в партії Зеленського 100 відсотків. Помітно що основна маса виборців Зеленського і Шарія це малороси і українофоби.
  • Павел Стрембовский
    Ты голос подал?) Про "щеневмерликив" лайкаешь тварь подкацапская?
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