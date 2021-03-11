Уголовное производство в отношении стоматолога Кравчук из Ривного, подозреваемой в избиении детей-пациентов, направлено в суд, - Нацполиция
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
"Дознаватели Ривненского районного управления полиции закончили досудебное расследование и направили в суд материалы уголовного производства в отношении 29-летней женщины-стоматолога, обвиняемой в побоях, истязании и причинении умышленного легкого телесного повреждения малолетним", - подчеркивают правоохранители.
Вчера, 10 марта, дознаватели под процессуальным руководством Ривненской местной прокуратуры уголовное производство направили в суд. 29-летняя фигурантка и ее защитник в течение досудебного расследования никаких показаний не предоставляли.
Напомним, 12 февраля в интернете были опубликованы кадры издевательств стоматолога над детьми в частной клинике в Ривном. На видео женщина трясет и грубо дергает девочку, а маленького мальчика - бьет головой о стоматологическое кресло. По данному факту полиция начала расследование. 18 февраля стоматолога уведомили о подозрении. 22 февраля ей избрали меру пресечения в виде личного обязательства.