Конституционный Суд 17 марта рассмотрит совершение Тупицким дисциплинарного проступка

Конституционный Суд назначил специальное пленарное заседание для рассмотрения вопроса о совершении председателем КСУ Александром Тупицким существенного дисциплинарного проступка.

Об этом сообщил во время заседания Палаты КС заместитель председателя КС Сергей Головатый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Спецзаседание назначено на 17 марта.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.

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