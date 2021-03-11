Курсы по медиаграмотности могут ввести в базовые образовательные программы, - Минобразования
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
Отмечается, что в 2011 году в Украине были начаты региональные эксперименты по внедрению медиаобразования и впоследствии информационно-цифровая компетентность вошла в десятку ключевых компетентностей в рамках образовательной реформы.
"Сейчас медиаграмотность является составной курсов "Гражданское образование" для учеников 10-х классов, "Культура добрососедства" - для учащихся 1-4 классов. Во исполнение государственного стандарта базового общего среднего образования разработана типовая образовательная программа для учеников 5-9 классов, в которой предусмотрено введение с 2022/2023 учебного года курса "Культура добрососедства", которая содержит основы медиаграмотности", - подчеркнул глава министерства Сергей Шкарлет.
По словам министра, в учреждениях общего среднего образования на данный момент медиаобразование и медиаграмотность излагаются как в форме отдельных курсов ("Основы медиаграмотности", "Ступеньки к медиаграмоте", "Медиакультура", "Медиаобразование"), так и интегрировано.
"Медиаграмотность в школах изучается сегодня и в пределах внеклассной (кружковой) работы. Речь идет, например, о создании школьных медиа", - отметил Шкарлет.
Кроме того, в последние годы подготовлены и изданы: пособия "Основы медиаграмотности: учебно-методическое пособие для учителя 8 (9) класс. Планы-конспекты уроков", "Медиаграмотность на уроках общественных дисциплин", "Медиаграмотность и критическое мышление на уроках общественных дисциплин", учебные модули "Как создать современную школьную газету?", онлайн-издание "Гид для учителя по созданию ученических газет "Пресса впереди", "Введение в новостную грамотность".
Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что в школьной программе должны появиться уроки медиаграмотности.