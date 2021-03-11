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Участие ОПЗЖ в госуправлении сегодня является малореалистичным сценарием, - Разумков

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Участие ОПЗЖ в госуправлении сегодня является малореалистичным сценарием, - Разумков
Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что, исходя из данных социиологии, участие ОПЗЖ в ближайшем будущем в государственном управлении является маловероятным.

Такое мнение Разумков высказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Глава ВР отметил, что любая партия может участвовать в госуправлении, если она получит мандат на это у украинского народа.

При этом, по его словам, в ближайшем будущем через досрочные выборы или через политический кризис при текущем составе парламента участие ОПЗЖ в госуправлении является маловероятным.

"Исходя из той социологии, которую мы видим, я думаю, что это по состоянию на сегодня малореалистичный сценарий", - пояснил он.

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Топ комментарии

  • Джура
    Так хто там "доктор Смерть", ЗЕбіли? Допомогли вам "новиє ліца"?
    Участие ОПЗЖ в госуправлении сегодня является малореалистичным сценарием, - Разумков - Цензор.НЕТ 5951
  • Gera Kruger 4dda558f
    В очередной раз убеждаюсь, шо товарищ Разумков - латентный ватный черт, засланный казочок, лайт версия мертвечука. И как ватник он не доверяет вакцинации, но бздит об этом прямо сказать.
    Он очень осторожен, боится потерять свой будущий электорат как на Востоке так и на Западе Украины. Этот хитрован никогда ничего не говорит от себя, никогда не выражает четко свою позицию ни по одному вопросу и всегда ссылается на Народ или на ВР.
    Хитро-вышпаренный Разумков - хер тебе, а не Президентство.
  • 5 копійок
    Це вирішувати мудрому наріду.
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