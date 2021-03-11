Участие ОПЗЖ в госуправлении сегодня является малореалистичным сценарием, - Разумков
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Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что, исходя из данных социиологии, участие ОПЗЖ в ближайшем будущем в государственном управлении является маловероятным.
Такое мнение Разумков высказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Глава ВР отметил, что любая партия может участвовать в госуправлении, если она получит мандат на это у украинского народа.
При этом, по его словам, в ближайшем будущем через досрочные выборы или через политический кризис при текущем составе парламента участие ОПЗЖ в госуправлении является маловероятным.
"Исходя из той социологии, которую мы видим, я думаю, что это по состоянию на сегодня малореалистичный сценарий", - пояснил он.