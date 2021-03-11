Монича переизбрали главой Совета Судей

Главой Совета судей Украины переизбран судья 7-го административного суда Богдан Монич.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера после оглашения результатов (голосования по обновленному составу Совета судей. - Ред.) Совет судей собрался на свое первое организационное заседание: был избран глава Совета судей, заместитель главы Совета судей и секретарь совета судей. Главой Совета судей был избран я, заместителем главы Совета судей - судья Хозяйственного суда Киева Оксана Марченко", - сказал Монич.

Отмечается, что делегаты съезда в четверг изберут еще трех членов Совета судей.

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