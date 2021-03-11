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Беларусь получила на вооружение первую партию российских управляемых ракет "Атака"

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Беларусь получила на вооружение первую партию российских управляемых ракет "Атака"
Первая партия российских управляемых ракет 9М120 "Атака" поступила в Вооруженные Силы Беларуси в рамках военно-технического сотрудничества с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Минобороны Беларуси.

"Ракета может применяться как с наземного, так и с воздушного носителя. "Атака" оснащена боевой частью кумулятивного действия и предназначена для поражения танков всех типов, в том числе с экранами динамической защиты", - говорится в сообщении.

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В Минобороны добавили, что бронепробиваемость ракеты – 800мм. Технические характеристики: калибр – 130 мм, длина – 1830 мм, масса – 49,5 кг, дальность стрельбы – до 6000 м, максимальная скорость полета – 550 м/с.

Отмечается, что в перспективе ВС Беларуси планируют полностью обновить арсенал данного вооружения.

Топ комментарии

  • Envoy
    Не Беларусь получила , а раша на полигоне "беларусь" .
  • 5 копійок
    Білоруси просрали свою Білорусь. Тепер вона знов Білорусія.
  • Шрек Баблокат
    РК-10 от КБ "Луч" летает на дальность 10 км.. эффективная дальность поражения - 8 км..

    следовательно, если дальность стрельбы кацапской РК "Атака" - до 6км, следовательно эффективная дальность поражения - до 4 - 5 км..
    это прошлый век!
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