Мобильный госпиталь, развернутый в Ивано-Франковской области, начал принимать COVID-пациентов: ни один больной не отказался от госпитализации
Об этом Укринформу сообщил генеральный директор КНП "Богородчанская центральная больница" Иван Коляджин, передает Цензор.НЕТ.
Он также отметил, что ни один больной не отказался от госпитализации в мобильный госпиталь.
Вчера мобильный госпиталь в Богородчанах начал принимать первых больных коронавирусом. После обеда первой сюда поступила женщина из Богородчанского района с двусторонней пневмонией. В Богородчанской больнице из 250 койко-мест заняты 230. Остальные оставили в резерве для тяжелых больных.
Полевой госпиталь на 120 койко-мест развернули на территории Богородчанской больницы в конце февраля. В модулях госпиталя ГСЧС каждое койко-место обеспечено кислородным концентратором, оборудование позволяет контролировать сатурацию, пульс и артериальное давление каждого больного. Мобильный госпиталь будут обслуживать 6 медицинских бригад под руководством директора Богородчанской ЦБ Ивана Коляджина. Сюда будут доставлять больных COVID-19 не только из Богородчанской громады, но и из всех районов Прикарпатья.
Ивано-Франковская область с 26 февраля находится в красной зоне эпидемиологической опасности.