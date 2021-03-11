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Давайте поживем и посмотрим, - Разумков рассказал, будет ли вакцинироваться от коронавируса

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Давайте поживем и посмотрим, - Разумков рассказал, будет ли вакцинироваться от коронавируса
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в настоящее время не намерен вакцинироваться от коронавируса, поскольку имеет антитела к болезни.

 В будущем же он будет вакцинироваться за свой счет. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Мне пока не надо, давайте поживем и посмотрим. С одной стороны, я переболел. Насколько знаю позицию медиков, если ты переболел, то этого делать, пока есть антитела, не стоит. Опять же, есть разные мнения, я пока придерживаюсь такого", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о том, будет ли делать прививку привезенной в Украину вакциной.

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Топ комментарии

  • Envoy
    Хитрожопый , однако ...
  • Не один из 73%
    Я думаю что хоть он и зебил, но вакцинироваться индийским шмурдяком не будут и вакцинируется нормальной вакциной - пфайзером
  • Иван Петрович Сидоров
    чтобы да так нет.
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