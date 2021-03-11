Израиль разрешил авиарейсы в Киев из международного аэропорта Бен-Гурион
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Посольства Украины в Израиле.
В то же время отмечается, что существенные ограничения на работу международного аэропорта Бен-Гурион продолжат действовать до 20 марта 2020 года.
"По результатам принятых Посольством мероприятий, израильская сторона включила г. Киев в перечень городов, в которые разрешено осуществлять авиарейсы", - сказано в сообщении.
Таким образом, граждане Украины могут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиаперевозчиков для того чтобы вернуться домой.
На сегодня вылететь из аэропорта Бен-Гурион в Киев можно нерегулярными рейсами авиакомпаний МАУ, El Al или Israir.
"Информация о рейсах и продаже билетов осуществляется через официальные сайты авиаперевозчиков", - уточнили в диппредствительстве.