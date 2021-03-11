Израиль разрешил авиарейсы в Киев из международного аэропорта Бен-Гурион

Израиль включил Киев в перечень городов, куда разрешено осуществлять авиарейсы из международного аэропорта Бен-Гурион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Посольства Украины в Израиле.

В то же время отмечается, что существенные ограничения на работу международного аэропорта Бен-Гурион продолжат действовать до 20 марта 2020 года.

"По результатам принятых Посольством мероприятий, израильская сторона включила г. Киев в перечень городов, в которые разрешено осуществлять авиарейсы", - сказано в сообщении.

Таким образом, граждане Украины могут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиаперевозчиков для того чтобы вернуться домой.

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На сегодня вылететь из аэропорта Бен-Гурион в Киев можно нерегулярными рейсами авиакомпаний МАУ, El Al или Israir.

"Информация о рейсах и продаже билетов осуществляется через официальные сайты авиаперевозчиков", - уточнили в диппредствительстве.