Новости • Агрессия России против Украины

Цель России - федерализация, раскол и поглощение Украины, - Резников

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Цель России - федерализация, раскол и поглощение Украины, - Резников
Конечной целью Российской Федерации является уничтожение Украины как государства и ее поглощение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Обозревателю" заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Вице-премьер отметил, что именно этим объясняются все провокации оккупантов на Донбассе и очередное обострение на фронте.

"Ничего нового. С одной стороны, (Россия. - Ред.) хочет рассказать миру, что они так называемые посредники, а не сторона международного вооруженного конфликта, а Украина должна вести прямой диалог с оккупационными режимами. Второе - они поднимают ставки, понимая, что для нас важна жизнь каждого человека, чтобы мы испугались и пошли им на уступки", - объяснил Резников.

В то же время, он заявил, что ВСУ способны дать отпор российскому агрессору, несмотря на его преступные планы.

"Их цель - сделать шаг к уничтожению Украины как государства, поскольку они хотят господствовать в границах бывшей Российской империи. И как промежуточный вариант - федерализация Украины, а дальше - раскол и поглощение страны, как это было чуть больше чем сто лет назад - в 1917 году", - сказал Резников.

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    Новая власть продолжает делать для себя подобные "открытия"...об этом все говорят с 2014 года....но у этих свой путь через глаза Пукина... Цель России - федерализация, раскол и поглощение Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 3916
  • sandr bak
    Ошибаешься,орда обокрала Русь и присвоила ее идентичность себе. А кого больше всего ненавидит вор? Да того,кого он обокрал, поскольку обокраный всегда будет ходячим доказательством его преступления.Поэтому помесь угрофинов и орды, весь этот мокшанский и прочий угрофинский сброд всегда будет стремиться уничтожить Украину, как живое доказательство своих преступлений
  • sandr bak
    ******* росіяни,як вони самі себе назвали у 1721р,якраз триста років назад, жодного стосунку до Русі не мали і не мають, До чого ваш коментар?
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