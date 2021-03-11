За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 25 человек, выздоровели - 534, выявили 853 новых случая, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве зафиксировано 853 новых случая заболевания коронавирусом (всего 144 014).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Так, заболели 457 женщин в возрасте от 19 до 87 лет, 347 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 23 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 26 мальчиков от 1 до 17 лет.

Также зафиксировано 25 летальных случаев от вируса (всего 2834). За сутки были госпитализированы 129 пациентов, 534 жителя Киева преодолели коронавирус (всего 97220)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (132), Днепровском (128) и в Дарницком (126) районах.

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