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"Партия Шария" перекладывает ответственность за незаконную деятельность на формально посторонних лиц. Дело о запрете будет нелегким, - Малюська

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"Партия Шария" перекладывает ответственность за незаконную деятельность на формально посторонних лиц. Дело о запрете будет нелегким, - Малюська
Министр юстиции Денис Малюська не рассчитывает на то, что вопрос с запретом "партии Шария" будет решен без особых усилий.

Об этом Малюська написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Основываясь на материалах, предоставленных органами прокуратуры и Службы безопасности Украины, мы подали в Окружной административный суд Киева иск о запрете деятельности политической партии "партия Шария". Основания для подачи иска - многочисленные нарушения Конституции и законов Украины политической партией и, в частности, лицом, которое партия указывает в качестве своего "лидера" - Шарием", - отметил Малюська.

По словам министра, нормативное основание иска - статья 21 Закона Украины "О политических партиях в Украине".

"Мы не ожидаем, что дело будет простым и легким. Партия Шария выстроила хорошую юридическую защиту своей незаконной деятельности, грубо нарушая законодательство, но при этом пытаясь перекладывать всю ответственность за такие действия на формально посторонних лиц. Но, как показывают материалы правоохранительных органов, удавалось им это далеко не всегда", - добавил Малюська.

Он также уточнил, что первое заседание относительно рассмотрения иска о запрете "партии Шария" состоится 6 апреля текущего года.

Как сообщалось, Минюст требует запретить деятельность "Партии Шария".

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Топ комментарии

  • Gera Kruger 4dda558f
    Шарий - это не один человек, это террористическая, анти-украинская организация, в которую входит несколько десятков человек и деятельность которой курируется спецслужбами вражеского государства москальщина(кацапстан/параша) и которая работает в одном ключе с каналами террористических организаций днр/лнр.

    Поэтому надо делать так:

    1.Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки петушария и его ватной тупой потаскухи.
    2. Надавить на суд, чтобы суд принял решение о лишении лицензии ватного гавноканала "НАШ". ( Уже год как Нацрада подала все документы, но суд морозится, а помойка вещает).
    3. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки террористических организаций лнр/днр. (гавноканалы типа ГТРК ЛНР, Analytical Network News Agency (Анна Ньюс), Первый Республиканский Телеканал, TK Union и т.д.)
    4. Признать псевдо-партию петушария в Украине экстремистской/террористической и запретить навсегда и на этом закрыть вопрос с этим гандоном шмарием.
  • Tierre
    Тада...много Петя пересажал этих Шариев с Медведчуками...
  • Ulyana Kryshynets
    "Партия Шария" перекладывает ответственность за незаконную деятельность на формально посторонних лиц. Дело о запрете будет нелегким, - Малюська - Цензор.НЕТ 7860
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