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За сутки госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

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За сутки госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий
Рекордное количество пациентов с COVID-19 госпитализированы в Украине. Это значительно больше, чем на пике второй волны эпидемии осенью 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"В Украине - рекорд госпитализации пациентов с COVID-19. Больницы приняли 4 250 больных - это значительно больше, чем на пике второй волны эпидемии осенью 2020 года. Растет как суточное число выявления новых инфицированных, так и количество летальных случаев. Новая волна характеризуется большей летальностью и тяжелым течением среди людей среднего возраста. И это не удивительно, средний показатель смертности от так называемого "британского" штамма коронавируса выше на 64%", - отметил парламентарий.

По словам Радуцкого, в ближайшие недели динамика, к сожалению, только ухудшится.

"Использование защитных масок, респираторов, закрывающих нос и рот, в коммунальном транспорте, в общественных местах, в учреждениях, в магазинах должно стать нормой. Каждый из нас должен сознательно относиться к угрозе своему здоровью и не подвергать опасности других. Поэтому призываю уменьшить социальную активность, заботиться о гигиене рук, избегать рукопожатий и поцелуев при встрече с друзьями, коллегами, организовать условия для дистанционной работы", - подчеркнул нардеп.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Ну що ж, головних висновків-два. Перший - пропали недолугі коментарі про те, що КОВІД-то фейк. Напевне коментатори отримали можливість перевірити цю бетонну стік власним лобом. І це - добре. І другий - в Україні влада, пючи цілий рік для того, щоб підготуватися до третьої хвилі, бачачи, як минулого року те ж саме ьворидося у Іспанії, Італії, плювала на це все. Як каже Мєндєль, "у нас свій шлях і меі немає у кого вчитися" (не дослівно, з інтерв'ю Плєсє Бацман). Самонавіювання "ми-чемпіони світу з боротьби з коронавірус ом" призводить до вкрай важких наслідків. Нездатність до стратегічних рішень і тому недолуга тактика зеленої влади залишили українців наодинці з пошестю. І саме час для сигналу SOS - рятуйте наші душі.
  • jklpqrs
    В стране, где избиратели думают, прежде чем голосовать, получают по 1400$ помощи. В стране, где избиратели не думают прежде чем голосовать, получают новые цены на коммуналку, тотальную вакханалию с вакцинами и другие милые сердцу зебила плюшки. Наслаждайтесь, зеленые. Ведь вы того варті
  • Oleg Kravtsiv
    Ми ще тим , зимовим Буковелем , відхаркаємо кров"ю . Багато любителів зимового катання з Європи були тут . Презентики їхні ,тепер підуть по цілій Україні . Всі притомні країни ,закрили на зиму свої курорти . Тільки , сонцелике гівно , робило рекламу Буковелю . Боже ! Звідки такі дебіли беруться ?
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