8 гражданских лиц погибли за 6 месяцев на Донбассе в результате взрыва мин, - ООН

Восемь гражданских лиц погибли в период с 1 августа 2020 до 31 января 2021 в результате взрыва мин на Донбассе, еще 28 - получили различные ранения.

Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"УВКПЧ обеспокоено постоянным большим количеством жертв среди гражданского населения, в том числе детей, которые возникают из-за взрывов мин и других взрывоопасных результатов войны. За отчетный период восемь человек погибли и еще 28 получили ранения. Двое других гражданских, включая девочку, получили ранения в результате ДТП с участием военного автомобиля", - заявила Матильда Богнер, председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

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Во время брифинга в Киеве она рассказала, что после того, как 27 июля 2020 вступило в силу соглашение об усилении режима прекращения огня, управление Верховного комиссара ООН отметило значительное улучшение ситуации с безопасностью по сравнению с предыдущим отчетным периодом (с 1 февраля по 31 июля 2020 года) .

В докладе говорится, что в результате активных боевых действий в августе-январе были ранены трое гражданских лиц, никто не погиб.

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"УВКПЧ зарегистрировало четыре атаки на гражданские объекты, ни одна из которых не привела к повреждениям. Для сравнения за предыдущие шесть месяцев было зафиксировано 62 таких случая", - сказала Богнер.

Она призвала стороны конфликта продолжать соблюдать режим прекращения огня и полностью соблюдать нормы международного гуманитарного права.