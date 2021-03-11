В Черном море затонул сухогруз с украинским экипажем: два человека погибли, десять спасены, - Agerpres
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщило агентство Agerpres.
Про его данным, два человека погибли, один числится пропавшим без вести. Еще десять моряков удалось спасти. В компании Petroleum Services Group агентству сказали, что все находившиеся на судне - граждане Украины.
Как сообщает ресурс MarineTraffic, судно было построено в 1973 году, т.е. 48 лет назад, и ходило под флагом Коморских островов.
Его грузоподъемность составляет 3506 тонн дедвейта, а текущая осадка – 3,8 метра. Ее длина составляет 114 метров, а ширина – 13,23 метра.
Судно затонуло примерно в 70 морских милях от порта Констанца. На место инцидента был отправлен корабль Artemis, принадлежащий румынскому агентству по спасению человеческой жизни в море (ARSVOM).
Напомним, это не первое судно с украинским экипажем, затонувшее в акватории Черного моря .
Так, в январе-2021 у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".
На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверо пропали без вести.