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Минрегион решил разделить территорию Украины на 10 функциональных зон

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Минрегион решил разделить территорию Украины на 10 функциональных зон
Министерство развития громад и территорий (Минрегион) разрабатывает проект разделения территории Украины на 10 функциональных зон.

"Разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам", - говорится в сообщении пресс-службы министерства со ссылкой на министра развития громад и территорий Алексея Чернышова, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не в области, как было раньше - а территориям.

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"Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона из десяти - горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы", - сказал Чернышов.

Согласно сообщению, на данный момент определены следующие функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года: Горные территории Украинских Карпат; Макрорегион "Азов-Черное море"; Приграничные регионы; Пограничные территории в неблагоприятных условиях; Временно оккупированные территории Украины; Природоохранные территории; Городские агломерации; Центры экономического развития; Монофункциональные старопромышленные города; Сельские территории в неблагоприятных условиях.

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Топ комментарии

  • Вла
    цікаво, а скільки грошей закладено на цей "геніяльний" проєкт?
  • Чайка Київ
    Ні на що не намЬОківаю.

    11:38 Цель России - федерализация, раскол и поглощение Украины, - Резников
  • Bigukrman я
    ну на карту нарисовать, это проэктировщику лямов 10, потом нужно согласовать с водоканалом пожарником и газовой службой, смета полностью не готова.
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