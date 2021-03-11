Опытные образцы ракетного комплекса "Нептун" будут переданы в армию в ближайшие дни: "Это вооружение нового поколения", - Таран. ФОТО
В Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины уже сформировано соответствующее подразделение.
Об этом сообщил Министр обороны Украины Андрей Таран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
По его словам, комплексы ЖК-360МЦ "Нептун" изготовлены в рамках государственного контракта между Министерством обороны Украины и Государственным предприятием "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч".
"Это действительно историческое событие, ведь благодаря совместной целенаправленной работе оборонного ведомства с предприятиями оборонно-промышленного комплекса в кратчайшие сроки защита украинского побережья приобретает новые возможности. "Нептун" - это вооружение нового поколения для нас, новое слово в развитии военной береговой обороны Украины. Наличие в составе ВМС ЖК-360МЦ увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние на обстановку в Азово-Черноморском регионе", - заявил Таран.
Он также отметил также, что действующие составные части комплекса 360МЦ уже пригодны к выполнению боевых задач в составе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Собственно, комплекс включает подвижной командный пункт, унифицированную самоходную пусковую установку, транспортно-заряжающую машину, транспортную машину, комплект наземного оборудования, габаритно-массовые макеты крылатых ракет и тому подобное.
Министр добавил, что эти первые опытные образцы позволят начать практическую подготовку расчетов "Нептуна", которые в дальнейшем будут нести боевые дежурства и обслуживать серийный ракетный комплекс 360МЦ в составе боевых воинских частей.