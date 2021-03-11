"Слуга народа" не получит госфинансирование, пока не подаст исправленный отчет, - глава НАПК Новиков

Пока в политсиле "Слуга народа" не подадут исправленный отчет, то эта партия не сможет получить государственное финансирование.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава НАПК Александр Новиков.

"Пока не будет подан партией "Слуга народа" исправленный отчет, согласно требованиям Закона "О политических партиях", партия не может получить государственное финансирование. Сейчас такое финансирование остановлено", - сообщил он.

По словам Новикова, государственное финансирование всего получают 5 партий, "все парламентские партии получают государственное финансирование".

Ранее сообщалось, что НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа".

Позже глава партии Корниенко заявил, что в "Слуге народа" изучают сообщения НАПК об остановке государственного финансирования

Также читайте: НАПК приглашает экс-замглавы СБУ Нескоромного для дачи объяснений