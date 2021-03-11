В МВД за сутки выявили 365 новых случаев COVID-19, большинство в Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областях
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По состоянию на утро четверга лабораторно подтвердили 365 новых случаев COVID-19 среди сотрудников МВД.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
По данным ведомства, наибольшее количество больных правоохранителей зарегистрировано в Ивано-Франковской (22), Львовской (22) и Киевской областях (35).
Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 38040 правоохранителей МВД, выздоровели - 37047, умерли - 137.
"Берегите себя и своих родных. Не занимайтесь самолечением и сразу обращайтесь к семейному врачу, если почувствовали симптомы заболевания", - говорится в сообщении.