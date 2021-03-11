Оккупанты в 2020 году издали приказы о депортации и принудительном перемещении из Крыма по меньшей мере 178 человек, - ООН

В 2020 году суды в оккупированном Россией Крыму издали приказы о депортации и принудительном перемещении по меньшей мере 178 человек, которые согласно российскому иммиграционному законодательству считаются иностранцами.

Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В частности, речь идет о 105 гражданах Украины (93 мужчинах и 12 женщинах).

"Граждане Украины, которым предписано покинуть Крым, не имели паспортов Российской Федерации, имели регистрацию или" прописку" на материковой части Украины или не подали заявление или не получили российский вид на жительство. Таким образом, считается, что они не имеют права на проживание в Крыму ", - сказано в докладе.

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УВКПЧ отмечает, что по сравнению с предыдущими годами количество приказов о депортации и перемещении сократилось.

"Отчасти это можно объяснить увеличением случаев наложения денежных штрафов по делам, связанным с иммиграцией, ростом количества паспортов Российской Федерации, выданных жителям Крыма, и временным запретом на депортацию в форме принудительной высылки, введенной с 15 марта 2020 по 15 июня 2021 року122 в связи с COVID-19", - подчеркнули авторы отчета ООН.

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