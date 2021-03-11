Арбитру и организаторам матча "Львов"–"Колос" вынесены предупреждения из-за несоблюдения языкового закона, - Креминь об инциденте с желтой карточкой для тренера Шумского

Комитет по этике и честной игры Украинской ассоциации футбола (УАФ) вынес предупреждение арбитру и организаторам матча 15-го тура украинской футбольной премьер-лиги "Львов"–"Колос" за несоблюдение требований языкового законодательства.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.

"Уполномоченному по защите государственного языка для рассмотрения и принятия решения в пределах компетенции были переданы материалы проверки, проведенной Комитетом по этике и честной игре УАФ, инцидента, который имел место во время матча 15-го тура Украинской премьер-лиги ФК "Львов" (Львов) - ФК "Колос" (Ковалевка) при участии уже экс-тренера львовян Виталия Шумского и четвертого арбитра матча Николая Кривоносова", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что по результатам проверки, проведенной Комитетом по этике и честной игре УАФ, было установлено, что четвертый арбитр матча действительно не общался на государственном языке в соответствии с требованиями ст.34 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В связи с этим арбитру и организаторам соревнований Комитет вынес предупреждение и напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения требований языкового законодательства.

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В то же время, по информации УАФ, "единственным и непосредственным основанием предупреждения главного тренера ФК "Львов" Шумского было систематическое проявление несогласия с решением бригады арбитров матча, что является нарушением правил игры IFAB".

Как сообщалось, ранее тренер ФК "Львов" Шумский рассказал о том, что получил от арбитра желтую карточку за просьбу перейти на украинский язык.