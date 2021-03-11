Почти все подписи на протоколе о переименовании "Партии Шария" не являются аутентичными, - источник

У правоохранителей имеются сомнения в аутентичности подписей в протоколе о переименовании политической партии "Партия Шария".

Об этом Цензор.НЕТ сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

"На Протоколе о переименовании "Партии Шария" почти все подписи не являются аутентичными", - рассказал собеседник издания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минюст требует запретить деятельность "Партии Шария", - Окружной админсуд Киева

Напомним, в 2019 году пророссийский пропагандист Анатолий Шарий объявил о создании партии путем перерегистрации партии "Об'єднана Україна", которая была зарегистрирована в 2015 году адвокатом Анатолием Жилой. В результате партия была переименована в "Партию Шария".

Как сообщалось, Минюст требует запретить деятельность "Партии Шария".

Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).