Эзугбая уходит из Укрзализныци в связи с давлением на компанию и блокированием реформы ж/д

Директор по коммерческой работе и логистике АО "Укрзализныця" Ираклий Эзугбая заявил о своем уходе из компании в связи с давлением на правление и блокированием реформы госмонополии.

Об этом он заявил на пресс-конференции в 11 марта.

"Мы работали честно, не было ни одного коррупционного скандала. Вместе с этим понимаем, что есть силы, которые не очень заинтересованы в национальном грузовом перевозчике. То, что не дополучает Укрзализныця, получает кто-то другой. К сожалению, началась травля, которая вышла за разумные границы. Вместе с этим, медленно идет реформа. Мое личное мнения, что компания нуждается в этой реформе неотложно, она должна были быть проведена еще 10 лет назад. Поэтому, сходя из сложившийся ситуации, я ухожу в отставку с полной поддержкой генерального директора, с полной поддержкой начатых реформ", - отметил Директор по коммерческой работе и логистике. По словам Ираклия Эзугбаи, Укрзалызниця к моменту прихода в компанию нового правления во главе с Владимиром Жмаком, находилась в плачевном финансовом положении. "Мы получили организацию в глубоком упадке, к сожалению, увидели полное истощение активов, увидели значительный негативный финансовый результат. За 6 месяцев, которые мы тут провели, мы изменили тенденцию падения грузов и показали хорошие результаты в 4 квартале, запланировали бюджет 2021 года, который должен вывести Укрзализныцю на позитивный финансовый результат. Мы показали, как может работать железная дорога Украины для роста экономики. Любой месяц, когда мы откладываем реформу компании, приводит ее к упадку", - отметил он.

Напомним, в конце декабря 2020 года правление Укрзализныци заявило о старте реформирования компании. Так, директор по коммерческой работе и логистики компании Иракли Эзугбая заявил, что Укрзализныця в рамках реформирования структуры компаний создает отдельный бизнес-вертикаль грузовых перевозок, используя опыт развития стран мира. Соответствующее решение поддержало Министерство инфраструктуры. Однако уже в начале февраля Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" постановил отменить решение правления компании о создании филиала грузовых перевозок UZ Cargo, тем самым остановив реформу. В конце января Верховная Рада создала временную следственную комиссию для оценки предприятия и расследования злоупотреблений в 2017-2020 годах. Однако после первого заседания ВСК обратилась с запросом в Кабмин и набсовет УЗ дать оценку деятельности нынешнего главы УЗ Владимира Жмака, хотя он был назначен на эту должность лишь в конце 2020 года. Глава УЗ назвал недоразумением запрос ВСК об оценке компетентности правления компании. Ранее глава украинского Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявил, что как только новый глава УЗ начал ломать коррупционные схемы, сразу появилась инициатива о его увольнении.