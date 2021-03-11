В МИД подтвердили гибель украинских моряков у берегов Румынии: 10 человек спасены, 2 погибших, поиски одного продолжаются

В Министерстве иностранных дел подтвердили крушение судна Volgo Balt 179 с тринадцатью гражданами Украины на борту.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в своем Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"У берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 краинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжаются поиски 1 человека. Консулы отправились в порт Констанца для координации спасательной операции и оказания консульской помощи. Горячая линия для родственников: +40212303660"№, - сказано в сообщении.

Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 особи. Консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції та надання консульської допомоги. Гаряча лінія для родичів: +40212303660 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 11, 2021

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Напомним, это не первое судно с украинским экипажем, затонувшее в акватории Черного моря .

Так, в январе-2021 у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".

На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверо пропали без вести.