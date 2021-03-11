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Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о "тяжелых случаях образования тромбов", - DW

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Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о "тяжелых случаях образования тромбов", - DW
В Дании приостановлена вакцинация от COVID-19 с применением препарата шведско-британского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета.

Датские органы здравоохранения объяснили решение возможными побочными действиями вакцины, в частности сообщениями о "тяжелых случаях образования тромбов", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

При этом издание подчеркивает, что в то же время прямая взаимосвязь прививки и таких случаев до сих пор не доказана.

Ранее в Австрии была заблокирована партия AstraZeneca после того, как 49-летняя медсестра скончалась через 10 дней после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а ее коллега была госпитализирована с тромбоэмболией легочной артерии. После этого применение партии AstraZeneca также заблокировала Эстония.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрия приостановила использование партии вакцины AstraZenecа из-за смерти женщины после прививки

Отметим, что в настоящее время вакцину Oxford/AstraZeneca индийского производства используют в Украине. 

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    и этих купил Порох))
    если от оригинала астразанеки такие последствия - то чего ждать от подделки?))
    впрочем, зебилы, это всё заговор! разве вы не верите вовке шмаркле и его видосиках о "вакцинации"?)) Оно лично вколоолсь - чего и вам советует))
    Заодно и заработает на деребане бюджета и испытаниях шмурдяка на хомоДонтСапиенс))
  • Олег Тихонов 055f40a1
    Не удивлюсь если от вакцин помрёт больше народу чем от самого вируса...,а врачи потом будут расказывать ка кони героически нас спасли...
  • Sergii Rybalchenko
    Вы всё врёти, не может такого быть, по телевизору сказали шо всё будет ок!
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