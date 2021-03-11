Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о "тяжелых случаях образования тромбов", - DW
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В Дании приостановлена вакцинация от COVID-19 с применением препарата шведско-британского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета.
Датские органы здравоохранения объяснили решение возможными побочными действиями вакцины, в частности сообщениями о "тяжелых случаях образования тромбов", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
При этом издание подчеркивает, что в то же время прямая взаимосвязь прививки и таких случаев до сих пор не доказана.
Ранее в Австрии была заблокирована партия AstraZeneca после того, как 49-летняя медсестра скончалась через 10 дней после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а ее коллега была госпитализирована с тромбоэмболией легочной артерии. После этого применение партии AstraZeneca также заблокировала Эстония.
Отметим, что в настоящее время вакцину Oxford/AstraZeneca индийского производства используют в Украине.