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"Против Украины применяются батальоны интернет-троллей", - Ермак

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"Против Украины применяются батальоны интернет-троллей", - Ермак
В информационной войне против Украины применяются целые батальоны интернет-троллей. Это является одним из элементов гибридной войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Что касается нашей страны, то в информационной войне против Украины применяются батальоны интернет-троллей, ботов, запускаются фейкометы и пропагандистские снаряды. Слово сегодня стает очень мощным оружием, которое поражает не тело, а мозг и сердце человек", - отметил Ермак.

Глава ОП также добавил, что информационная война является одним из проявлений гибридной войны против Украины.

Читайте: В ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров "нормандской четверки", - Ермак

Топ комментарии

  • Денис Шпортун
    Один Ермак полка тролей стоит . Хотя наверное троли столько ущерба не нанесут.
  • Oljik
    Згадую весну 2019 року - на ЦН було в разів 10 більше коментаторів ніж зараз і всі вони топили за Зе. Звідки вони взялись і куди поділись? Поясніть, агент Козир.
  • Valery Greff
    Посмотрим, что он в понедельник будет говорить "Против Украины применяются батальоны интернет-троллей", - Ермак - Цензор.НЕТ 4657
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