ООН зафиксировала 18 случаев давления на правозащитников и журналистов в период с августа по январь

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало 18 случаев угроз и нападений на журналистов в период с 1 августа 2020 по 31 января 2021 года.

Об этом 11 марта сообщила председатель Мониторинговой миссии ООН в Украине Матильда Богнер во время презентации доклада за этот период, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Речь идет о нападениях на журналистов и других сотрудников СМИ, правозащитников, гражданских и политических активистов, представителей ЛГБТ-сообщества и тех, кто их поддерживает, а также представителей национальных меньшинств, уточнила она.

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"Из этих 18 зафиксированных случаев четыре заключались в нападениях, давлении и харассменте правозащитников за их публичную деятельность. Один из случаев произошел на территории, контролируемой "самопровозглашенной ДНР" (речь идет о незаконной вооруженной группировке "ДНР" - ред.), Где осуществлявшие "расследование" относительно вероятного ЛГБТ-активиста, допросили его о его деятельности, не предоставив доступа к адвокату", - сказала Богнер.

По ее словам, офис комиссара ООН по правам человека также "обеспокоен" тем, что незаконные группировки самовольно задерживают людей за сообщения в соцсетях.

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"В одном случае блогера задержали за его сообщения о самовольном задержании и пытках членами вооруженных группировок на территории, конролируемой "самопровозглашенной ДНР", которые они описали как экстремистские. Несколько религиозных общин на территории, контролируемой самопровозглашенными "республиками", и в дальнейшем сталкиваются с ограничениями своей свободы вероисповедания и убеждений", - добавила представительница ООН.

Кроме того, Богнер отметила нападения на сотрудников политических партий перед местными выборами 25 октября 2020 года, "преимущественно направленные на две оппозиционные партии, которые считаются пророссийскими".

Мониторинг ООН осуществлялся в период с 1 августа 2020 по 31 января 2021 года. Он охватывает 91 выезд на место наблюдения, семь посещений мест содержания под стражей, мониторинг 56 судебных заседаний и 37 собраний и 1108 интервью жертв нарушений прав человека.