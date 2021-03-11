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Отстраненный Тупицкий созывает специальное пленарное заседание КС. ДОКУМЕНТ

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Отстраненный Тупицкий созывает специальное пленарное заседание КС. ДОКУМЕНТ
Конституционный суд Украины 17 марта проведет специальное пленарное заседание по рассмотрению обращения следователя Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Конституционного суда.

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Отметим, что пресс-служба КС также обнародовала скан-копию распоряжения, подписанного Александром Тупицким в качестве главы КС. В то же время известно, что он отстранен от должности указом президента Владимира Зеленского. Ранее также сообщалось, что охрана не пропускает Тупицкого в здание Конституционного суда.

Отстраненный Тупицкий созывает специальное пленарное заседание КС 01

По данным КС, на заседании будет идти речь о преступлениях,связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах в Украине.

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