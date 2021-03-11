65 тысяч детей в ОРДЛО не имеют украинских свидетельств о рождении, - ООН

Председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявляет, что на оккупированном Россией Донбассе около 65 тыс. детей не имеют украинских свидетельств о рождении.

Об этом Богнер сказала на брифинге во время презентации нового доклада о правах человека в Украине, которая охватывает шесть месяцев мониторинга в период с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она отметила, что введенные на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения ограничения в связи с COVID-19 стали "тяжелым бременем" для гражданского населения и препятствуют свободе передвижения.

"Как результат, с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года количество пересечений линии разграничения в обоих направлениях снизилось на 96%, если сравнивать с аналогичным периодом годом ранее", - отметила Богнер.

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По ее словам, от этих ограничений больше всего пострадали люди старшего возраста, особенно женщины, которые представляли большинство тех, кто пересекает линию разграничения.

"Строгие ограничения свободы передвижения через линию разграничения особенно повлияли на пенсионеров, живущих на территориях самопровозглашенных "республик" (районы оккупированной Россией части Донбасса. - Ред.) и сталкивающихся с проблемами получения пенсий на территории, контролируемой правительством Украины. Семьи также испытывают трудности в регистрации рождения их детей. Управление верховного комиссара ООН по правам человека оценивает, что до 65 тыс. детей не имеют выданных Украиной сертификатов о рождении", - сказала Богнер.

Она подчеркнула, что это создает жителям оккупированного Донбасса трудности в обеспечении их прав как граждан Украины.

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"Мы снова настоятельно призываем начать административные процедуры для регистрации рождения лиц на территориях, контролируемых вооруженными группами", - отметила Богнер.