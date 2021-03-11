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Правоохранители должны обратить внимание на прямой источник финансирования Шария - сеть заправок БРСМ, - Голобуцкий

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Правоохранители должны обратить внимание на прямой источник финансирования Шария - сеть заправок БРСМ, - Голобуцкий
СБУ и СНБО время обратить внимание на прямой источник финансирования Анатолия Шария и его партии. Журналистами-расследователями было доказано, что это сеть заправок БРСМ, которой владеет Андрей Биба.

Об этом сообщил политолог Алексей Голобуцкий в своей заметке в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Если источники финансирования Медведчука по крайней мере попытались перекрыть, введя санкции против него и его окружения, то Шария пока никто не трогает. А зря, ведь здесь все лежит на поверхности: журналистами-расследователями из телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом" было доказано финансирование партии Шария сетью заправок БРСМ, которой владеет Андрей Биба", – отмечает Голобуцкий.

По словам политолога, Шарий и Медведчук является частью одной российской агентурной сети, которая оказывает влияние на политические процессы и занимается дестабилизацией в Украине.

Как сообщалось ранее, нардеп от "Слуги народа" и соавтор законопроекта о коллаборационизме Егор Чернев заявил, что между Шарием и Медведчуком есть прямая связь, которую уже установила СБУ.

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Топ комментарии

  • Igor V 184bb5c7
    У мусоров есть доказательства того, что партия петушария была оформлена на подставных лиц, следственно должно быть открыто уголовное дело, как минимум по двум статьям, плюс цвк должны в анулировать регистрацию партии на основании вышеизложенного. Но почему-то клоуны этого не делают. Просто своих не трогают - других обьяснений нет. Ой, я ж забыл в 2019-м авакяян давал петушарику бабло, чтобы тот правильно говорил про бабочку
  • rm2014
    Во-первых, деньги там скорее всего российские, просто отмывают через заправки.
    А во-вторых, тут народу все "какая разніца", а некоторые особо упоротые даже любят шария.
  • Eugene Boyko
    Правоохранители должны обратить внимание на прямой источник финансирования Шария - сеть заправок БРСМ, - Голобуцкий - Цензор.НЕТ 9594
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