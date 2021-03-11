Правоохранители должны обратить внимание на прямой источник финансирования Шария - сеть заправок БРСМ, - Голобуцкий
Об этом сообщил политолог Алексей Голобуцкий в своей заметке в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Если источники финансирования Медведчука по крайней мере попытались перекрыть, введя санкции против него и его окружения, то Шария пока никто не трогает. А зря, ведь здесь все лежит на поверхности: журналистами-расследователями из телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом" было доказано финансирование партии Шария сетью заправок БРСМ, которой владеет Андрей Биба", – отмечает Голобуцкий.
По словам политолога, Шарий и Медведчук является частью одной российской агентурной сети, которая оказывает влияние на политические процессы и занимается дестабилизацией в Украине.
Как сообщалось ранее, нардеп от "Слуги народа" и соавтор законопроекта о коллаборационизме Егор Чернев заявил, что между Шарием и Медведчуком есть прямая связь, которую уже установила СБУ.