Украина намерена увеличить участие в миссиях и операциях НАТО, - Стефанишина

Вступление Украины в НАТО - это принципиальный вопрос для политического лидерства Украины. Сегодня и президент Украины, и парламентское монобольшинство, и правительство объединены в стремлении осуществить все необходимые внутренние трансформации на пути к членству Украины в НАТО.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила во время встречи с генерал-лейтенантом Роджером Клутье, командующим Cухопутних войск НАТО в Европе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"В первую очередь, мы фокусируемся на модернизации сектора безопасности и обороны по стандартам и практиками Альянса. Мы уже начали ключевую для этого реформу - трансформацию Службы безопасности Украины с правоохранительного органа в спецслужбу, руководствуясь лучшим мировым опытом и практиками стран-членов Альянса", - отметила Стефанишина.

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Стороны обсудили стратегические векторы интеграции Украины в НАТО в военной сфере, в частности в рамках партнерства с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partnership - EOP). Стефанишина сосредоточила внимание на том, что Украина делает все возможное для максимального использования статуса EOP: недавно президент Украины в своем письме представил генсекретарю НАТО соответствующую дорожную карту.

Стефанишина обозначила повестку дня стратегических векторов интеграции Украины в НАТО в пределах EOP:

- быстрое достижение совместимости Вооруженных Сил Украины с войсками государств-членов,

- максимальный доступ Украины к участию в миссиях, операциях и учениях НАТО, в том числе в рамках реализации статьи 5 Вашингтонского договора (коллективной обороны),

- обмен закрытой информацией между Украиной и НАТО в режиме реального времени с помощью безопасных каналов связи по стандартам Альянса,

- назначения украинских представителей на должности в штабе НАТО, командных структурах и ведомствах.

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"Возможности и бесценный опыт наших Вооруженных Сил и спецслужб в противодействии гибридным атакам России уже позволяют перейти на следующую ступеньку интеграции Украины в НАТО, и, таким образом, существенно усилить лучшую в мире систему коллективной обороны. Убеждена, что безопасность НАТО и Украины взаимосвязаны, и именно это является основой процветания не только Европы, но и всего трансатлантического региона ", - отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Со своей стороны командующий Сухопутных войск НАТО подтвердил неизменную поддержку НАТО независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в контексте противодействия вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.