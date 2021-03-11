Новости • Агрессия России против Украины

Ермак: Переговоры по Донбассу становятся объектом дезинформации сразу после их окончания

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Ермак: Переговоры по Донбассу становятся объектом дезинформации сразу после их окончания
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата и в Трехсторонней контактной группе становятся жертвами дезинформации сразу после их завершения.

Об этом сообщил в ходе форума "Украина 30" глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинские делегации переговорного процесса "нормандской четверки" и в ТКГ заинтересованы, чтобы начал работу Центр противодействия дезинформации.

"Потому что тяжелые, но так необходимые переговоры, которые там проходят, они сегодня тоже является объектом дезинформации, манипуляции, которая выходит и начинает свою грязную технологию буквально за несколько секунд после окончания переговоров", - отметил Ермак.

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Топ комментарии

  • Porol ferton
    15го расскажут как он вагнеровцев спас
  • Василь Довганенко 7230397a
    Щось це мені похоже на цензуру не те що Луки, а йосі сраліна. Давно великих маршів по Києву не було? Зіскучився агент ФСБ?
  • Стрелок
    это какие такие "переговоры"? который кончились больше года назад? или которые кончились в июле 2020 года?
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