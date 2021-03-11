Ермак: Переговоры по Донбассу становятся объектом дезинформации сразу после их окончания
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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата и в Трехсторонней контактной группе становятся жертвами дезинформации сразу после их завершения.
Об этом сообщил в ходе форума "Украина 30" глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, украинские делегации переговорного процесса "нормандской четверки" и в ТКГ заинтересованы, чтобы начал работу Центр противодействия дезинформации.
"Потому что тяжелые, но так необходимые переговоры, которые там проходят, они сегодня тоже является объектом дезинформации, манипуляции, которая выходит и начинает свою грязную технологию буквально за несколько секунд после окончания переговоров", - отметил Ермак.