В Украине игнорируются реальные экологические угрозы, - эксперты

Ученые отмечают, что Украина, в противовес развитым странам мира, игнорирует реальные экологические угрозы.



Экологическая тема - остается топовой для профанаций в Украине. Наиболее распространенные и опасные экологические манипуляции - не со стороны предпринимателей, а со стороны чиновников, считают эксперты. Через призму финансовых интересов формируется коррупционная среда, которая под ширмой экологии только увеличивает административное давление на бизнес, говорится в сюжете "5 канала".

При этом обновление власти совсем не означает, что защита окружающей среды действительно станет одним из первоочередных вопросов в высоких кабинетах - порой даже вопреки ожиданиям предпринимателей, отмечают специалисты.

"Мы видим, как несмотря на смену лиц во власти часто владельцы таких предприятий приглашаются на знакомство, где вопросы окружающей среды абсолютно не стоят на повестке дня", - говорит Людмила Цыганок, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины.

Соответственно, до сих пор неурегулированными остаются глобальные вопросы настоящей защиты природных ресурсов, которые Украина в целом рискует потерять, отмечают экологи. Ученые отмечают, что Украина, в противовес развитым странам мира, просто игнорирует реальные экологические угрозы.

В частности, биолог Егор Грыник на страницах "Украинской правды" отметил:

"Новый президент США Джо Байден одним из первых своих решений на посту задекларировал необходимость до 2030 года предоставить природоохранный статус 30% территории своей страны. Эти же 30% фигурируют в утвержденной год назад Еврокомиссией Стратегии биоразнообразия ЕС до 2030 года ... Сейчас в Украине процент природоохранных территорий составляет менее 7%, а показатель лесистости 15.9% ".

Профессиональные экологи убеждены, что государственный подход к этому вопросу должен стать комплексным - и начаться с изменений в мониторинге вместе с внедрением ответственности.