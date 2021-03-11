В Минобразования разработали рекомендации по безопасности детей в Интернете

Минобразования Украины разработало рекомендации по обеспечению безопасности детей в цифровом пространстве ввиду увеличения количества случаев опасного поведения детей, угрожающего их жизни и здоровью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщет пресс-служба ведомства.

"В частности, речь идет о влиянии социальных сетей в Интернете. Для повышения осведомленности учителей, руководителей учебных заведений, родителей и их детей Минобразования разработало рекомендации для проведения дополнительных профилактических мер учебными заведениями среди детей и информирования родителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что привлечение родителей к образовательному процессу, налаживанию эффективных партнерских отношений будет способствовать не только эффективному достижению результатов обучения, но и формированию безопасного образовательной и семейной среды для ребенка. В пресс-службе также отметили, что предупреждение попадания детей в опасные ситуации и своевременное выявление таких случаев способствует позитивному общению между семьей и учебным заведением.

Таким образом, родителям при коммуникации с ребенком стоит говорить о безопасности в Интернете и помогать развивать критическое мышление, учить делать аргументированный выбор и нести ответственность за его результаты, строить открытые и доверительные отношения с ребенком и повышать его самооценку, позволять ребенку самостоятельно делать выбор и быть ответственным за него. Также рекомендуется формировать полезные навыки пользования гаджетами, устанавливать временные границы пользования ими, контролировать потребляемый контент, быть внимательными к признакам страха или тревоги, изменения поведения, режима сна и аппетита.

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В случае обнаружения, что ребенок стал жертвой любых проявлений насилия, эксплуатации, вербовки или манипуляций в цифровом пространстве, стоит сразу обращаться в Национальную полицию и отправить сообщение о правонарушениях в департамент киберполиции, говорится в рекомендациях.

Психологическую помощь и поддержку можно получить по телефонам: Национальная горячая линия по вопросам противодействия насилию и защиты прав ребенка (пн - пт, с 12:00 до 16:00):

- 0800500225 (бесплатно со стационарных),

- 16 111 (бесплатно с мобильных)

- онлайн-консультация для подростков в Teenergizer;

- чатбот в Telegram и Viber поможет узнать, куда обращаться за помощью.

Как сообщалось ранее, вечером 9 марта в Святошинском районе Киева погибла несовершеннолетняя девочка, которая выпала с балкона многоэтажки.

18 февраля в столичной клиники "Охматдет" доставили 15-летнего киевлянина, который наглотался таблеток.

Также, в последние дни в Украине фиксируют увеличение количества случаев падения с высоты несовершеннолетних. В том числе 1 февраля во двух районах Киева выпали из окон многоэтажек две 16-летние девушки.

На следующий день, 2 февраля, погибла 17-летняя девочка в результате падения с балкона 17 этажа киевского дома.

16 февраля столичные правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели 13-летней девушки в результате падения с балкона 14 этажа жилого дома в Дарницком районе Киева.

17 февраля в этом районе с 16 этажа упала 15-летняя девушка.