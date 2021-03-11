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ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки украинки, пострадавшей в результате крушения судна в Черном море

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ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки украинки, пострадавшей в результате крушения судна в Черном море
Военно-морские силы Румынии направили вертолет для транспортировки украинки, критически пострадавшей в результате крушения судна в Черном море.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в своем Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей украинки в больницу Констанцы. Остальные спасенные моряки находится на борту румынского спасательного судна GSP Falcon. Их состояние удовлетворительное. Поиски одного члена экипажа продолжаются", - отметил Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черном море затонул сухогруз с украинским экипажем: два человека погибли, десять спасены, - Agerpres

Как сообщалось, в Черном море затонул сухогруз с тринадцатью гражданами Украины на борту: 10 человек спасены, 2 погибших, поиски одного продолжаются.

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